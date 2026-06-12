Трамп визначився з кандидатом на посаду голови національної розвідки США

Посада дістанеться юристу, який раніше вже був в адміністрації республіканця.

Президент США Дональд Трамп номінував Джея Клейтона на роль голови національної розвідки замість тимчасового виконувача обов'язків Білла Пулте.

Як зазначив глава держави у своїй соцмережі Truth Social, Клейтон є "шанованим у юридичній спільності більше, ніж переважна більшість людей". Трамп також нагадав, що чиновник працював в його попередній адміністрації головою Комісії з цінних паперів та бірж.

Останньою роботою Джея Клейтона була посада прокурора Південного округу Нью-Йорка. Сенат не зміг його туди призначити, тож, за процедурою, це зробив федеральний суддя.

Кандидатуру Клейтона Трампу, за інформацією ЗМІ, порадив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Новий очільник розвідки має значно більше шансів отримати схвалення від верхньої палати Конгресу, ніж Білл Пулте, якого президент сам вирішив навіть не намагатися просувати на повноцінну роботу у розвідці через брак досвіду.