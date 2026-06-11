Китай скасовує зустрічі на високому рівні з ЄС

Так Пекін може реагувати на наміри ЄС запровадити нові обмеження проти китайських товарів.

Китай несподівано скасував дві важливі дипломатичні зустрічі з представниками ЄС, які мали відбутися у червні.

Такий крок свідчить про стрімке зростання напруги між двома торговельними партнерами через різке збільшення китайського експорту до Європи, пише Financial Times.

Джерела видання повідомили, що китайські посадовці в останній момент скасували переговори в Пекіні. Йдеться про дискусію на рівні міністрів щодо цифрових питань, а також про зустріч за участю заступника генерального секретаря дипломатичної служби ЄС Олафа Скуга.

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Офіційну причину скасування Пекін не озвучив. Проте обидві сторони часто використовують подібну тактику, щоб продемонструвати невдоволення політикою одна одної. Наприклад, минулого року Брюссель відмовився проводити ключову економічну зустріч із Китаєм через відсутність прогресу у вирішенні численних торговельних суперечок.

Цього року Пекін розгорнув масштабну кампанію, намагаючись стримати ЄС від запровадження нових обмежень проти китайських товарів. Із січня по травень китайський експорт до ЄС зріс на 16,4% порівняно з минулим роком, а державні медіа Китаю вже відкрито говорять про загрозу «торговельної війни».

Китайська влада активно лобіює скасування європейського закону про промисловий акселератор, який може закрити китайським компаніям доступ до державних контрактів у ЄС та обмежити поглинання європейських фірм. Крім того, Єврокомісія оновила свій акт про кібербезпеку, щоб повністю усунути такі компанії, як Huawei, від телекомунікаційних мереж та систем сонячної енергетики.

Брюссель також заблокував державне фінансування імпортних інверторів для сонячних панелей та інших енергетичних технологій, де на ринку домінує Китай. Минулого місяця Єврокомісія назвала дефіцит у торгівлі з Китаєм, який сягнув 1 мільярда євро на день, «неприйнятним». Щоб захистити свій промисловий сектор (особливо автомобільну галузь), ЄС погрожує новими митами і вже у червні відкрив три антидемпінгові розслідування.

Таким кроком Пекін, схоже, намагається надіслати попередження європейським лідерам перед самітом Європейської ради у Брюсселі, де обговорюватимуть посилення політики щодо Китаю. Водночас китайська сторона намагається впливати на країни ЄС окремо, щоб завадити їм сформувати єдину жорстку позицію. Наприкінці червня очікується візит міністра комерції Китаю Ван Веньтао до Європи для проведення переговорів.

Тим часом Пекін ухвалює нові закони, які суттєво ускладнюють роботу іноземного бізнесу в Китаї. Зокрема, нові правила дозволяють країні запроваджувати санкції у відповідь на обмеження проти китайських компаній за кордоном, а також суворо контролювати відтік технологій та даних.

Попри скасування зустрічей, у Єврокомісії зазначають, що діалог триває на інших рівнях.