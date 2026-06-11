Звіт ООН: майже 118 млн людей минулого року стали переселенцями

За даними ООН, примусове переміщення людей через війни або переслідування у 2025 році вперше за десятиліття зменшилося. Водночас у щорічному звіті, оприлюдненому в четвер, зазначається, що 118 мільйонів переміщених осіб — усе ще надзвичайно високий показник.

Про це пише АР із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Загальна кількість людей, змушених покинути свої домівки через конфлікти, насильство або переслідування станом на кінець 2025 року становила 117,8 мільйона. Це біженці, шукачі притулку, внутрішньо переміщені особи та інші групи, які потребують міжнародного захисту. Це перше зниження показника за 10 років.

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Причинами стали повернення частини людей додому та отримання громадянства країни перебування, пояснив головний статистик агентства Тарек Абу Чабаке. Водночас ООН наголошує, що рівень переміщення залишається неприйнятно високим.

Частка дітей серед 41,6 мільйона біженців минулого року становила 39%. Найбільші країни-приймачі – Колумбія, Німеччина та Туреччина (понад 2 млн біженців кожна), але більшість біженців проживає в країнах із низьким або середнім рівнем доходу. Попри зниження на 3% порівняно з попереднім роком, у 2025 році 5,4 мільйона людей перетнули кордон у пошуках притулку.

Сім із десяти біженців живуть у вигнанні понад п’ять років, часто у великих таборах у бідних країнах. Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Салех заявив, що гуманітарна допомога рятує життя, але не була розрахована на утримання людей протягом поколінь. ООН планує до 2035 року вдвічі скоротити кількість людей у затяжному переміщенні, залежних від допомоги.

68,7 мільйона – такою є кількість внутрішньо переміщених осіб. Найбільше переміщення спричинила війна в Судані – 9,1 мільйона людей змушені були втекти. Значні хвилі переміщення також у Колумбії, Сирії, Ємені та Афганістані.

Прогнози на 2026 рік також невтішні. Через війну в Ірані, що спалахнула в лютому, до березня 3,2 мільйона людей були переміщені всередині країни, а до середини травня 1 мільйон – у Лівані.

Сирія, Афганістан і Судан забезпечили 90% із 4,4 мільйона повернень біженців додому у 2025 році – це другий найвищий показник за 60 років спостережень. Ще 10,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб повернулися у свої регіони. Водночас Салех застеріг, що багато повернень відбувалися під тиском і без належних умов для життя.

4,5 мільйона осіб наразі без громадянства, а найбільшу групу серед них становлять рохінджа з М’янми. Більшість проживає в Бангладеш, Кот-д’Івуарі, Таїланді та М’янмі. Лише 46 тисяч людей отримали громадянство у 2025 році.