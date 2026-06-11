Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ГоловнаСвіт

Поліція застосувала водні гармати проти мітингарів у Північній Ірландії

Протест, спровокований нападом мігранта на жителя Белфаста, довелося розганяти силою.

Поліція застосувала водні гармати проти мітингарів у Північній Ірландії
Насильство на вулицях Белфаста
Фото: Guardian

Близько 300 людей брали участь у антиміграційному протесті в Північній Ірландії, який через погроми та шкоду громадському майну правоохоронці вирішили розганяти силовими методами.

Як пише The Guardian, натовп в околицях Белфаста спалив вантажівку та жбурлявся камінням і саморобними запальними снарядами з бензином. Поліція застосувала проти хуліганів водну гармату.

Північна Ірландії вже другий день потерпає від кризи, пов'язаної з нападом мігранта із Судану на чоловіка посеред вулиці. Біженець, який заїхав до Сполученого Королівства у 2023 році, намагався відтяти голову британцю ножем. У відповідь на це тисячі людей вийшли на акції, спрямовані проти масової міграції.

Родина потерпілого публічно засудила прояви насильства та закликала не здійснювати протиправних дій на вулицях. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies