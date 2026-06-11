Поліція застосувала водні гармати проти мітингарів у Північній Ірландії

Близько 300 людей брали участь у антиміграційному протесті в Північній Ірландії, який через погроми та шкоду громадському майну правоохоронці вирішили розганяти силовими методами.

Як пише The Guardian, натовп в околицях Белфаста спалив вантажівку та жбурлявся камінням і саморобними запальними снарядами з бензином. Поліція застосувала проти хуліганів водну гармату.

Північна Ірландії вже другий день потерпає від кризи, пов'язаної з нападом мігранта із Судану на чоловіка посеред вулиці. Біженець, який заїхав до Сполученого Королівства у 2023 році, намагався відтяти голову британцю ножем. У відповідь на це тисячі людей вийшли на акції, спрямовані проти масової міграції.

Родина потерпілого публічно засудила прояви насильства та закликала не здійснювати протиправних дій на вулицях.