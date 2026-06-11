Трамп провів нараду у Білому домі щодо відновлення ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп скликав засідання урядової команди з національної безпеки у Ситуаційній кімнаті Білого дому щодо проведення нових ударів по Ірану.

Як пише Укрінформ, участь в обговоренні взяли віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, спецпосланець Світ Віткофф та представники військового командування. Очільник Пентагону Піт Геґсет доєднався засобами відеозв'язку зі штабу Центрального командування збройних сил США у Флориді.

Трамп виступає за проведення короткої масштабної операції, яка має змусити Іран прийняти пропозицію щодо мирної угоди. Глава держави скаржиться, що упродовж двох тижнів не отримав від Тегерану чіткої відповіді на переданий проєкт документа про урегулювання війни на Близькому Сході.