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Тихий: Україна наразі не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги

Україна та Болгарія продовжують оборонну співпрацю на комерційній основі.

Тихий: Україна наразі не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Україна наразі не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії, однак оборонна співпраця між державами триває на комерційній основі. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, пише LIGA.net.

Коментуючи заяви щодо можливого припинення постачання зброї з боку нового уряду Болгарії, дипломат наголосив, що взаємодія між країнами залишається стабільною та взаємовигідною.

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"Україна станом на зараз не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі. І вона є взаємовигідною для України і Болгарії", – зазначив Тихий.

За його словами, така співпраця дозволяє Україні отримувати необхідні оборонні засоби, а болгарським підприємствам – розширювати виробництво та отримувати додаткові економічні можливості.

Речник МЗС також висловив сподівання на подальший розвиток партнерства між державами.

"Нам здається, що вона посилює обидві країни. І ми вдячні Болгарії за те, що такі проєкти є можливими, цінуємо співпрацю з їхніми оборонними компаніями", – додав він.

Тихий підкреслив, що зміцнення обороноздатності України сприяє наближенню миру.

"Чим сильніша Україна, чим більше засобів в України є, тим швидше настане мир", – підсумував речник МЗС.

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