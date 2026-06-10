Імпорт російського арктичного ЗПГ до Євросоюзу зріс на 18%

Майже 97% усіх суден, які вийшли з порту Сабетта на півострові Ямал, розвантажилися саме в європейських терміналах - переважно в Бельгії та Іспанії.

Попри публічні заяви Брюсселя про наміри повністю відмовитися від російських енергоносіїв, постачання скрапленого природного газу (ЗПГ) з російського арктичного проєкту «Ямал ЗПГ» до портів ЄС суттєво зросли.

Про це свідчать свіжі дані судноплавного трекера Kpler, проаналізовані німецькою екологічною організацією Urgewald, пише EUobserver.

Протягом січня-травня поточного року країни ЄС прийняли понад 8,37 мільйона тонн арктичного газу з Росії. Це на 17,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ба більше - майже 97% усіх суден, які вийшли з порту Сабетта на півострові Ямал, розвантажилися саме в європейських терміналах - переважно в Бельгії та Іспанії.

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Експерти констатують, що запроваджена раніше європейська заборона на укладання короткострокових контрактів (спотовий ринок) на російський газ наразі не дала жодного видимого результату. Причиною цього стали часові лазівки в законодавстві: довгострокові контракти та угоди, підписані під час так званого перехідного періоду, продовжують діяти без обмежень.

На тлі такої суперечливої статистики Європейська комісія представила новий, 21-й пакет санкцій проти Росії. Цього разу ЄС намагається вдарити безпосередньо по логістичній спроможності Кремля експортувати паливо.

Нові обмеження передбачають заборону на продаж газових танкерів: Європа планує заблокувати продаж нових та вживаних ЗПГ-танкерів російським компаніям або пов'язаним із ними структурам (за аналогією з нафтовим флотом). Також планується удар по «тіньовому флоту»: під санкції потраплять ще 30 суден, а також будь-які компанії, які надають їм послуги з бункерування (заправки паливом), логістики чи обслуговування в морі. Ще у ЄС передбачили заморожування нафтових цін: діючу межу цін на російську нафту офіційно заморозять на поточному рівні ще на шість місяців.

В організації Urgewald зазначають, що блокування продажів танкерів — це крок у правильному напрямку, проте механізм контролю має бути максимально жорстким. Брюсселю необхідно терміново розробити запобіжники проти так званих фірм-прокладок у третіх країнах, через які Росія та її союзники продовжують масово викупляти дефіцитні судна льодового класу для транспортування газу з Арктики.