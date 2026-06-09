Адміністрація Трампа повідомила білоруську опозицію про затримку звільнення Лукашенком політичних в'язнів Білорусі

Про це пише Reuters, посилаючись на слова лідерки білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Раніше, посланці Трампа переконали Лукашенка звільнити понад 400 ув'язнених. Повідомляється, що майже 870 осіб залишаються у в'язниці.

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В інтерв'ю Reuters Тихановська розповіла, що американська сторона повідомила їй, що «наступні звільнення відкладено на деякий час».

«Знаючи причину, я не хвилююся. Звичайно, ми хочемо, щоб якомога швидше звільнили більше людей, і будь-яка затримка руйнує здоров'я багатьох із них. Але це не кінець процесу», - зазначила Тихановська.

Тихановська сказала, що людей заарештовують «щодня», але точної статистики немає, оскільки родичі бояться помсти з боку влади.

Також вона зазначила, що Лукашенко використовує «обертові двері», щоб замінити старих ув'язнених новими, аби зберегти свою переговорну силу.