Метте Фредеріксен наголосила, що Європа не зможе ефективно переозброюватися без України.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України.

Про це вона заявила на пресконференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента Володимира Зеленського, передає "Європейська правда".

Фредеріксен наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації. Вона закликала сприймати цю реальність без ілюзій.

"Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоби створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосовувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном, військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля", – сказала прем'єр-міністерка.

Вона закликала Європу до переозброєння і зазначила, що цей процес буде ефективним лише за участі України.

"Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня...Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона", – наголосила Фредеріксен.