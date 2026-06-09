Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСвіт

Прем'єрка Данії: підтримка України - це не благодійність, а самооборона

Метте Фредеріксен наголосила, що Європа не зможе ефективно переозброюватися без України. 

Прем'єрка Данії: підтримка України - це не благодійність, а самооборона
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. 

Про це вона заявила на пресконференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента Володимира Зеленського, передає "Європейська правда".

Фредеріксен наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації. Вона закликала сприймати цю реальність без ілюзій. 

"Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоби створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосовувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном, військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля", – сказала прем'єр-міністерка. 

Вона закликала Європу до переозброєння і зазначила, що цей процес буде ефективним лише за участі України.

"Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня...Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона", – наголосила Фредеріксен.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies