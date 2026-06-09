Є також ураження пунктів управління БпЛА на ТОТ.

Сили оборони уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління росіян. Також підтверджене знищення резервуарів у районі Маріуполя.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Низку об'єктів російських окупаційних військ нашій бійці уразили 8 червня та в ніч на 9 червня.

Реклама

Зокрема, у Білгородській області уражений склад боєприпасів в районі Прохоровки.

Під обстріли також потрапили пункти управління росіян у районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Білгородської області та Іскри Курської області.

Є ураження пунктів управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині.

У районі Федорівки на Донеччині уразили логістичний хаб росіян і склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.

Були також удари по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області (РФ).

В процесі уточнення Генштаб підтвердив знищення 5 червня восьми та пошкодження дев'яти резервуарів зберігання пального у районі порту "Маріуполь" на території Донецької області.