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Міноборони України повідомило, що Росія почала оснащувати «Калібри» касетними бойовими частинами

Раніше «Калібри» мали осколково-фугасну бойову частину.

Міноборони України повідомило, що Росія почала оснащувати «Калібри» касетними бойовими частинами
російський «Калібр»
Фото: Міноборони України

Росія модернізувала крилаті ракети «Калібр», якими атакує Україну. За даними Міноборони, у ракетах, збитих навесні 2026 року, фахівці вперше виявили касетну бойову частину.

Раніше «Калібри», які РФ застосовувала з 2022 року, мали осколково-фугасну бойову частину. У Міноборони пояснюють, що касетне спорядження дає змогу збільшити площу ураження і використовувати ракети проти розосереджених цілей.

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Також аналіз показав, що після спроби перейти на російську елементну базу виробник знову почав використовувати імпортну електроніку. Ймовірно, власні компоненти погіршили точність наведення ракет.

У Міноборони зазначають, що дослідження збитих «Калібрів» допомагає посилювати ППО та встановлювати виробників, конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва російських ракет, для подальших санкцій.

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