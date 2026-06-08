Федоров: українські дрони вже автономно збивають "Шахеди"

Учасник оборонного кластера Brave1 розробив технологію, яка автоматизує до 95% процесу перехоплення ворожих дронів-камікадзе "Shahed": від запуску до ураження цілі.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За словами міністра, система вже пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор у режимі реального часу бачить рух повітряних цілей, обирає пріоритетну та підтверджує ураження, після чого система самостійно супроводжує дрон до цілі та здійснює наведення з використанням автономних алгоритмів розпізнавання.

Федоров зазначив, що завдяки підтримці Brave1 розробнику вдалося пройти шлях від прототипу до бойового застосування менш ніж за рік. За його словами, автономні системи стають одним із ключових напрямів розвитку сучасної протиповітряної оборони.

Наразі триває масштабування перехоплювачів нового покоління, які вже продемонстрували ефективність у бойових умовах.