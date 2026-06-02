Meta розширює контроль за контентом для підлітків

Також компанія тестує новий інструмент в Instagram.

Штаб-квартира Meta
Фото: EPA/UPG

Компанія Meta розширює налаштування контенту для підліткових акаунтів в Instagram, Facebook та Messenger по всьому світу. 

Про це розробники повідомили на тлі посилення уваги до питань здоров'я та безпеки дітей у соцмережах, передає Reuters.

Цю ініціативу Meta запустила в окремих країнах у жовтні минулого року, щоб обмежити доступ дітей до невідповідних матеріалів. Також компанія анонсувала нову функцію в Instagram, яка урізноманітнить контент для підлітків та допоможе уникнути постійного показу публікацій на одну й ту саму тематику. 

Наприклад, у компанії зазначили, що дописи про харчування, важку атлетику чи боротьбу з тривогою можуть бути корисними, але алгоритми мають балансувати їх з іншими темами, а не показувати без упину.

У квітні цього року Meta вже попереджала інвесторів, що судові й регуляторні проблеми в ЄС та США через питання безпеки молоді можуть суттєво вплинути на бізнес та фінансові результати компанії. Зокрема, 25 березня суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав Meta та Google недбалими через розробку шкідливих для молоді платформ і присудив виплатити загалом 6 млн доларів 20-річній дівчині, яка заявила про появу залежності від соцмереж у дитинстві.

  • Наразі для підліткових акаунтів віком від 13 років за замовчуванням діють налаштування, які відфільтровують неприйнятний контент. 
  • Крім того, наприкінці цього року у Facebook та Messenger з'явиться ще більш суворе налаштування під назвою «Обмежений контент».
  • Тим часом низка держав вводять обмеження на користування соцмережами для підлітків до 16 років.
