Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь по групі підлітків з вікна власної квартири.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Торік 9 грудня у дворі багатоповерхівки шестеро підлітків стояли під під'їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження — вимагав звільнити лавку.

Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей.

Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення.

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.