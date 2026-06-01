Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перед судом повстане мешканець Сум, який стріляв по підлітках з багатоповерхівки

Фото: З відкритих джерел

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь по групі підлітків з вікна власної квартири.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Торік 9 грудня у дворі багатоповерхівки шестеро підлітків стояли під під'їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження — вимагав звільнити лавку. 

Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей. 

Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення. 

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.

