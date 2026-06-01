У Полтаві затримали безробітного, якого підозрюють у корегуванні обстрілів

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Затриманий підозрюваний у корегуванні обстрілів
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Полтаві чоловіка, якого підозрюють у корегування російських ударів. Чоловік відстежував для росіян координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки.

Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, який потрапив до уваги російських спецслужбістів під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки підзаробити чоловік почав об’їжджати на таксі територію та околиці обласного центру, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні локації на гугл-картах. Найбільше росіян цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, по яких готували нову серію обстрілів.

Крім цього задокументували, як інформатор фотографував адмінбудівлі та службові паркінги місцевих підрозділів Національної поліції. У разі виявлення потенційних цілей він одразу інформував російських спецслужбістів про місця дислокації Сил оборони у вигляді фото- та відеофайлів з прив’язкою до електронних координат.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили розвідактивність фігуранта, задокументували її та убезпечили розташування українських захисників. На фінальному етапі превентивних дій військові контррозвідники СБУ затримали ворожого коригувальника.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон зі звітами до РФ. Проведені СБУ фототехнічна та комп’ютерно-технічна експертизи підтвердили факти злочинів фігуранта в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

