Російська православна церква активно включилася в інформаційну кампанію Кремля з виправдання обмежень і блокувань інтернету.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Пропагандистський церковний телеканал “Спас” випустив фільм “Сеть”, в якому користування соцмережами та створення “цифрових аватарів” прирівнюють до магії та онлайн-екстремізму.

Також офіційні речники РЦП публічно закликають росіян радіти блокуванням, бо “технологічна цивілізація меркне перед вічністю”.

Таким чином РПЦ вкотре доводить свою роль як державного інструменту пропаганди і контролю над громадянами.

Релігійний інститут фактично виконує завдання від Кремля – маніпулює релігійними почуттями людей, щоб знизити соціальне невдоволення від блокувань інтернету.