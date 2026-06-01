РПЦ випустила фільм, у якому прирівнює соцмережі до магії та онлайн-екстремізму, – ЦПД

Офіційні речники релігійної інституції публічно закликають росіян радіти блокуванням.

Фото: Центр протидії дезінформації

Російська православна церква активно включилася в інформаційну кампанію Кремля з виправдання обмежень і блокувань інтернету.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

 Пропагандистський церковний телеканал “Спас” випустив фільм “Сеть”, в якому користування соцмережами та створення “цифрових аватарів” прирівнюють до магії та онлайн-екстремізму.

Також офіційні речники РЦП публічно закликають росіян радіти блокуванням, бо “технологічна цивілізація меркне перед вічністю”.

Таким чином РПЦ вкотре доводить свою роль як державного інструменту пропаганди і контролю над громадянами. 

Релігійний інститут фактично виконує завдання від Кремля – маніпулює релігійними почуттями людей, щоб знизити соціальне невдоволення від блокувань інтернету. 

