Росіяни знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Закітному на Донеччині

Уперше цю церкву росіяни зруйнували у 1930-х роках.

Фото: скріншот з відео

Російські війська знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Закітне Донецької області. На покрівлю церкви окупанти скинули боєприпас із запалювальною сумішшю.

Про це повідомила Окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ.

"Вчора, 30 травня, росіяни завдали удару по релігійній культовій споруді у селі Закітне Донецької області, вкотре порушивши норми міжнародного гуманітарного права", – зазначається у повідомленні.

Для обстрілу ворог використав БпЛА, скинувши на покрівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.Такий метод противник застосовує для ураження бліндажів та деревʼяних будівель.

Зазначається, що це другий випадок знищення церкви у Закітному. Вперше релігійну споруду радянська влада знищила у 1930-х роках.

Сучасна будівля спроектована та побудована у 2009-2010 роках, а посвята храму відбулась 31 липня 2010 року.

