РФ вдарила по Дніпру (доповнено)

наслідки атаки РФ по Дніпру

Російська армія вдарила уранці 31 травня по місту Дніпро. Виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд.

