Сили оборони утримують позиції та не допускають просування противника.

Попри заяви російської пропаганди про нібито "взяття" прикордонного селища Рясне на Сумщині, українські військові продовжують контролювати населений пункт. Підрозділи Сили оборони утримують позиції та не допускають просування противника.

Про це повідомляє 14 Армійський корпус.

За інформацією військових, у районі селища активно діють підрозділи 119-ї окремої бригади територіальної оборони та інші сили оборони України. Вони успішно відбили спроби противника закріпитися на підступах до населеного пункту.

Українські підрозділи завдали значних втрат штурмовим групам окупантів ще на підходах до Рясного. Залишки ворожих сил продовжують планомірно знищуватися за допомогою FPV-дронів.