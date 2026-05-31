На Сумщині унаслідок атак РФ поранено двох людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Минулої доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по території Сумської області. Під вогнем опинилися 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ворожих атак постраждали двоє мирних жителів, зафіксовані численні руйнування житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури.

У Краснопільській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль. Унаслідок атаки поранення отримав 58-річний чоловік.

Ще один цивільний постраждав у Шосткинській громаді. Внаслідок удару ворожого дрона поранено 78-річного чоловіка.

Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони. Під ударами перебували Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманьська, Шосткинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Путивльська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Для атак російські війська застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури. У Краснопільській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено адміністративну будівлю та легковий автомобіль. У Великописарівській громаді пошкоджено господарську споруду.

У Білопільській громаді знищено автомобіль та пошкоджено житловий будинок. У Сумській громаді знищено автомобіль, пошкоджено приватний будинок і об'єкт цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, а в Глухівській — приміщення медичного закладу, господарські споруди та приватне домоволодіння.

Також в Есманьській та Шалигинській громадах внаслідок ворожих ударів знищено по одному приватному житловому будинку.

Протягом минулої доби повітряна тривога на території Сумської області тривала 21 годину 33 хвилини.