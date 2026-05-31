Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
На Сумщині унаслідок атак РФ поранено двох людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Ворог здійснив майже 70 обстрілів за минулу добу.

Минулої доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по території Сумської області. Під вогнем опинилися 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ворожих атак постраждали двоє мирних жителів, зафіксовані численні руйнування житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури.

У Краснопільській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль. Унаслідок атаки поранення отримав 58-річний чоловік.

Ще один цивільний постраждав у Шосткинській громаді. Внаслідок удару ворожого дрона поранено 78-річного чоловіка.

Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони. Під ударами перебували Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманьська, Шосткинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Путивльська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Для атак російські війська застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури. У Краснопільській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено адміністративну будівлю та легковий автомобіль. У Великописарівській громаді пошкоджено господарську споруду.

У Білопільській громаді знищено автомобіль та пошкоджено житловий будинок. У Сумській громаді знищено автомобіль, пошкоджено приватний будинок і об'єкт цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, а в Глухівській — приміщення медичного закладу, господарські споруди та приватне домоволодіння.

Також в Есманьській та Шалигинській громадах внаслідок ворожих ударів знищено по одному приватному житловому будинку.

Протягом минулої доби повітряна тривога на території Сумської області тривала 21 годину 33 хвилини.

