Через російський терор на Запоріжжі двоє людей загинули, семеро поранені

Надійшло 92 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

260 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Рибному.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Павлівці, Лук’янівському, Чарівному, Гуляйпільському та Добропіллю.

Війська рф здійснили 35 авіаударів по Малокатеринівці, Новомиколаївці, Кушугуму, Трудовому, Григорівці, Річному, Веселянці, Новому Полю, Ясній Поляні, Любимівці, Данилівці, Новорозівці, Любицькому, Заливному, Тернівці, Зеленій Діброві, Приморському, Оріхову, Сонячному, Новоселівці, Рівному, Широкому, Бабашах, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці та Червоній Криниці.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 976 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби росіяни завдали 976 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок терору двоє людей загинули та семеро поранені.

