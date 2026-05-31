Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Суспільство / Війна

Через російський терор на Запоріжжі двоє людей загинули, семеро поранені

Пошкоджені об'єкти інфраструктури, житло та автівки.

наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби росіяни завдали 976 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок терору двоє людей загинули та семеро поранені.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 976 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

Війська рф здійснили 35 авіаударів по Малокатеринівці, Новомиколаївці, Кушугуму, Трудовому, Григорівці, Річному, Веселянці, Новому Полю, Ясній Поляні, Любимівці, Данилівці, Новорозівці, Любицькому, Заливному, Тернівці, Зеленій Діброві, Приморському, Оріхову, Сонячному, Новоселівці, Рівному, Широкому, Бабашах, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці та Червоній Криниці.

675 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Мар'ївку, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Вільнянку, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне та Злагоду.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Павлівці, Лук’янівському, Чарівному, Гуляйпільському та Добропіллю.

260 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці,  Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та  Рибному.

Надійшло 92 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

