Головне за суботу, 30 травня: понад 230 боєзіткнень, удари по Запоріжжю, загроза масованої атаки

Бойові дії на Донеччині, 232 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ситуація навколо ЗАЕС, "нарада чотирьох". Яким запам’ятається 1557-й день повномасштабної війни.

У вечірньому зверненні 30 травня президент Володимир Зеленський закликав громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

“Шановні українці, українки! Важливе цієї доби — бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеку”, — сказав Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 травня на фронті від початку доби відбулося 232 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак, на Гуляйпільському - 37.

У ніч проти 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем уразили російські полігони та військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Луганської, Запорізької та Донецької областей.

За даними командування СБС, операцію координував новостворений Центр глибинного ураження. У ній брали участь пілоти 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» та 413-го окремого полку «Рейд». Удари завдали на відстані 70 та 100 км від лінії бойового зіткнення.

Загалом, за повідомленням СБС, підтверджено 21 результативне влучання: 13 — по об’єкту в районі Кряківки на окупованій Луганщині та 8 — по полігону в районі Приморського Посаду на окупованій частині Запорізької області.

Один із уражених об’єктів, за даними СБС, використовувала 64-та окрема мотострілецька бригада армії РФ. Саме цей підрозділ пов’язують зі злочинами проти цивільних у Бучі у 2022 році.

Сили оборони спростували звинувачення окупантів у нібито ударі по об’єкту Запорізької АЕС.

Відповідну заяву опублікували Сили оборони Півдня України.

“російська федерація продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Поширювані окупаційними ресурсами повідомлення про нібито удар Сил оборони України по об’єктах ЗАЕС є черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах.

Військові зауважили, що саме російська федерація з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об’єкт на елемент військової інфраструктури.

30 травня росіяни завдали кілька ударів по місту Запоріжжя. Унаслідок першого удару загинула людина, двоє – поранені. Унаслідок повторного удару росіяни поранили двох та убили одну людину.

Допомога лікарів знадобилася ще одній постраждалій внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До медиків звернулася 14-річна дівчина.

У Мінгромад пізніше розповіли, що сьогодні на Запоріжжі БПЛА уразив тепловоз. Загинув машиніст. Також під час повторної атаки було також пошкоджено електровоз.

Пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків, один отримав значні руйнування.

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із керівником ОП Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та першим віцепрем'єр-міністром— міністром енергетики Денисом Шмигалем.

За словами глави держави, нараду провели щодо подальших дій. Йшлося зокрема про дипломатію: Україна майже щодня на звʼязку з представниками президента США та європейськими партнерами.

Тримаймося!