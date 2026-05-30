В.о. глави уряду Данії Фредеріксен: Європу чекає нова хвиля агресії РФ

Це може бути гібридна війна або операції під чужим прапором.

Росія активно готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав.

Про це заявила виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, передає «Європейська правда» з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Фредеріксен сказала, що повністю поділяє занепокоєння і історичний погляд Польщі на російську загрозу.

Коментуючи ризик поширення війни за межі України, посадовиця зазначила, що такий сценарій є цілком реальним. Вона визнала, що наразі важко спрогнозувати конкретне місце і форму майбутнього загострення, проте сам факт неминучості нових агресивних кроків із боку РФ не викликає у неї сумнівів.

Фредеріксен припустила, що поширення російської агресії на інші європейські країни, найімовірніше, відбуватиметься у форматі гібридної війни або операцій під чужим прапором. За її словами, Росія вже зараз постійно порушує європейські кордони і веде приховану підривну діяльність. Єдиним стримувальним фактором, який не дозволяє Кремлю діяти масштабніше, є колосальні втрати військових та людських ресурсів, яких загарбники зазнають на війні в Україні.

При цьому Фредеріксен оптимістично оцінила спроможність колективного Заходу протистояти викликам. Посадовиця вважає, що нині Європа є набагато краще підготовленою та консолідованою перед обличчям російських загроз, ніж це було кілька років тому.