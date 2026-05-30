В.о. глави уряду Данії Фредеріксен: Європу чекає нова хвиля агресії РФ

Це може бути гібридна війна або операції під чужим прапором.

В.о. прем’єр-міністера Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Росія активно готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав. 

Про це заявила виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, передає «Європейська правда» з посиланням на Gazeta Wyborcza. 

Фредеріксен сказала, що повністю поділяє занепокоєння і історичний погляд Польщі на російську загрозу.

Коментуючи ризик поширення війни за межі України, посадовиця зазначила, що такий сценарій є цілком реальним. Вона визнала, що наразі важко спрогнозувати конкретне місце і форму майбутнього загострення, проте сам факт неминучості нових агресивних кроків із боку РФ не викликає у неї сумнівів.

Фредеріксен припустила, що поширення російської агресії на інші європейські країни, найімовірніше, відбуватиметься у форматі гібридної війни або операцій під чужим прапором. За її словами, Росія вже зараз постійно порушує європейські кордони і веде приховану підривну діяльність. Єдиним стримувальним фактором, який не дозволяє Кремлю діяти масштабніше, є колосальні втрати військових та людських ресурсів, яких загарбники зазнають на війні в Україні.

При цьому Фредеріксен оптимістично оцінила спроможність колективного Заходу протистояти викликам. Посадовиця вважає, що нині Європа є набагато краще підготовленою та консолідованою перед обличчям російських загроз, ніж це було кілька років тому.

