В Анкарі пройшов багатотисячний мітинг опозиції

Лідер найбільшої опозиційної Республіканської народної партії Туреччини Озгюр Озель після мітингу в Анкарі провів ходу прихильників до мавзолею засновника Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

У заході взяли участь тисячі людей із державними прапорами, а також мер Анкари Мансур Яваш, депутати і керівники муніципалітетів, передає портал Haberhurriyeti.

Під час руху колони учасники скандували політичні і правозахисні гасла. На всьому маршруті ходи міська влада вжила підвищених заходів безпеки.

Головною темою виступу Озеля стала критика на адресу внутрішньопартійних опонентів через їхні контакти з представниками керівної партії та провладними медіа.

У промові лідер опозиції висловив незадоволення діями представників команди колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу. Він розкритикував їх за публічну подяку провладному телеканалу TGRT, назвавши це неприпустимим для членів опозиційної сили. Окрім цього, Озель заявив, що будь-які спроби вести переговори з партією Реджепа Ердогана є несправедливими щодо інших членів партії.

Під час мітингу в парку сталося короткочасне вимкнення електроенергії, через що організаторам довелося задіяти резервні генератори. Також представники ЗМІ повідомили про обмеження в роботі: журналістам не дозволили використовувати дрони і операторські крани для зйомки заходу, хоча офіційних пояснень від правоохоронців щодо цього не надходило.