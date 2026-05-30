Австралія, Британія та Штати спільно розроблятимуть нові підводні безпілотники

Проєкт передбачає створення високогнучких багатофункціональних модулів длоя дронів, які підтримуватимуть підводні операції та допоможуть союзникам зберегти перевагу на морі.

Військовий альянс Австралії, Великої Британії та США AUKUS спільно розроблятиме нові підводні безпілотники.

Як пише Politico, про це в суботу оголосив міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції в Сінгапурі.

«Ми прискорюємо постачання передових можливостей нашим військовим, і сьогодні разом раді оголосити про перший знаковий проєкт AUKUS у межах “Другого стовпа”, спрямований на створення сучасних безпілотних підводних апаратів (UUV)», – заявив Гегсет.

За його словами, проєкт передбачає створення «набору високогнучких багатофункціональних модулів для UUV», які підтримуватимуть підводні операції та допоможуть союзникам зберегти перевагу на морі.

«Сполучені Штати залишаються відданими партнерству AUKUS і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше посилити спільну присутність наших підводних сил у Тихоокеанському регіоні», – заявив Гегсет.

Заступник прем’єр-міністра Австралії Річард Марлз наголосив, що новий проєкт – це вже не лише розмови, а «конкретні можливості для військових».

AUKUS – це тристороннє безпекове партнерство, створене у 2021 році Австралією, Великою Британією та США. Воно зосереджене на стримуванні впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні через посилення військових можливостей трьох країн.

Перший напрям альянсу – так званий «Перший стовп», який передбачає розвиток флоту атомних підводних човнів. У його межах Австралія має отримати американські атомні субмарини, а також бере участь у спільній розробці нового класу підводних човнів AUKUS. Також планується створення баз для американських і британських субмарин на території Австралії.

Другий напрям, «Другий стовп», охоплює співпрацю у сфері передових технологій: штучного інтелекту, квантових обчислень, кіберможливостей, підводних систем та інших оборонних технологій.

У середині 2025 року Велика Британія та Австралія були змушені запевняти Вашингтон у своїй відданості AUKUS після того, як Пентагон ініціював перегляд угоди. Це викликало побоювання, що США можуть дистанціюватися від альянсу. Однак у жовтні президент США Дональд Трамп підтвердив підтримку партнерства.