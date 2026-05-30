NBC News: збитий над Іраном американський F-15 могли уразити китайським ПЗРК

Китай міг передати Ірану радар дальнього радіуса дії для раннього попередження.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп у Великому залі народних зборів, 14 травня 2026 року
Фото: EPA

Американський винищувач F-15E Strike Eagle, який був збитий над Іраном у квітні 2026 року, ймовірно, уразили з переносного зенітного ракетного комплексу китайського виробництва. 

Про це пише NBC News із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

За даними джерел, американські посадовці продовжують розслідування інциденту, який став першим за останні десятиліття випадком втрати американського винищувача внаслідок вогню противника.

Співрозмовники NBC News також повідомили, що Китай міг передати Ірану радар дальнього радіуса дії для раннього попередження. Така система потенційно здатна виявляти літаки зі зниженою радіолокаційною помітністю, що могло суттєво посилити можливості іранської протиповітряної оборони.

Наразі невідомо, коли саме Іран міг отримати китайське озброєння. Водночас інформація про можливе використання китайських систем у війні створює додаткові труднощі для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Особливої уваги ситуація набуває на тлі спроб президента США Дональда Трампа залучити Китай до дипломатичного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. 

На початку квітня американська адміністрація досягла домовленостей про припинення вогню з Іраном напередодні важливого саміту між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Втім, режим перемир’я неодноразово порушувався як Тегераном, так і Вашингтоном.

