В Конго зареєстровано вже понад 900 випадків захворювання на Еболу

В Демократичній Республіці Конго було зареєстровано 906 підозрюваних випадків захворювання на Еболу, включаючи 223 підозрювані смерті, які розслідуються.
Випадки захворювання також зареєстровані в Уганді.
Рівень смертності серед тих, у кого підтверджено інфекцію, становить від 30% до 50%, повідомили у ВООЗ. Там додали, що можливості тестування покращуються.
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що кількість підозрілих випадків, ймовірно, зросте, тому поки не йде мови про те, що пік захворювання пройшов.
- Раніше повідомлялось, що у східних регіонах Демократичної Республіки Конго фіксують стрімке поширення спалаху Еболи, який за оцінками медиків випереджає можливості системи реагування. Ситуацію ускладнює збройний конфлікт у регіоні, де активні угруповання контролюють окремі території, а пересування гуманітарних місій є обмеженим.