Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
В Конго зареєстровано вже понад 900 випадків захворювання на Еболу

Рівень смертності становить від 30% до 50%.

Медсетра у ДР Конго (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

В Демократичній Республіці Конго було зареєстровано 906 підозрюваних випадків захворювання на Еболу, включаючи 223 підозрювані смерті, які розслідуються.

Про це пише Reuters.

Випадки захворювання також зареєстровані в Уганді.

Рівень смертності серед тих, у кого підтверджено інфекцію, становить від 30% до 50%, повідомили у ВООЗ. Там додали, що можливості тестування покращуються.

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що кількість підозрілих випадків, ймовірно, зросте, тому поки не йде мови про те, що пік захворювання пройшов.

  • Раніше повідомлялось, що у східних регіонах Демократичної Республіки Конго фіксують стрімке поширення спалаху Еболи, який  за оцінками медиків випереджає можливості системи реагування. Ситуацію ускладнює збройний конфлікт у регіоні, де активні угруповання контролюють окремі території, а пересування гуманітарних місій є обмеженим.
