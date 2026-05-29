Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСвіт

Японія відправляє військових для роботи в місії НАТО з підтримки України

Головна мета — вивчення досвіду сучасної високотехнологічної війни.

Японія відправляє військових для роботи в місії НАТО з підтримки України
армія Японії
Фото: EPA/UPG

Уряд Японії оголосив про направлення чотирьох військовослужбовців Сил самооборони країни до Німеччини. 

Вони увійдуть до складу спеціальної місії НАТО з координації допомоги Україні, що базується у місті Вісбаден, передає Politico.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїзумі заявив, що ключовим завданням японських військових буде детальний аналіз нових тактик ведення бою, які застосовуються під час російського вторгнення в Україну. Головна мета — вивчення досвіду сучасної високотехнологічної війни.

Реклама

Центр у Вісбадені безпосередньо відповідає за координацію міжнародної військової допомоги для України, організовує навчання українських військовослужбовців та забезпечує логістику ремонту пошкодженої техніки для ЗСУ.

Направлення японських офіцерів відбувається на тлі масштабного переозброєння Японії, викликаного зростанням напруги у відносинах із Росією і Китаєм. Зокрема, у квітні країна зняла низку внутрішніх обмежень на експорт власного озброєння.

Перед цим кроком Токіо МЗС Росії висловило погрози на адресу Японії через можливе розміщення на її території американських ракетних комплексів Typhoon, заявивши, що це створить «пряму загрозу далекосхідним кордонам РФ».

Міністерство оборони Японії у своїй заяві підтвердило намір і надалі активно розвивати стратегічну безпекову та оборонну співпрацю з Північноатлантичним альянсом.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies