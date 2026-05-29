Японія відправляє військових для роботи в місії НАТО з підтримки України

Уряд Японії оголосив про направлення чотирьох військовослужбовців Сил самооборони країни до Німеччини.

Вони увійдуть до складу спеціальної місії НАТО з координації допомоги Україні, що базується у місті Вісбаден, передає Politico.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїзумі заявив, що ключовим завданням японських військових буде детальний аналіз нових тактик ведення бою, які застосовуються під час російського вторгнення в Україну. Головна мета — вивчення досвіду сучасної високотехнологічної війни.

Центр у Вісбадені безпосередньо відповідає за координацію міжнародної військової допомоги для України, організовує навчання українських військовослужбовців та забезпечує логістику ремонту пошкодженої техніки для ЗСУ.

Направлення японських офіцерів відбувається на тлі масштабного переозброєння Японії, викликаного зростанням напруги у відносинах із Росією і Китаєм. Зокрема, у квітні країна зняла низку внутрішніх обмежень на експорт власного озброєння.

Перед цим кроком Токіо МЗС Росії висловило погрози на адресу Японії через можливе розміщення на її території американських ракетних комплексів Typhoon, заявивши, що це створить «пряму загрозу далекосхідним кордонам РФ».

Міністерство оборони Японії у своїй заяві підтвердило намір і надалі активно розвивати стратегічну безпекову та оборонну співпрацю з Північноатлантичним альянсом.