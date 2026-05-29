Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро

Подробиці не розголошують із міркувань безпеки.

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро
прапор Фінляндії
Фото: Пресслужба уряду Фінляндії

Президент Фінляндії на підставі пропозиції уряду ухвалив рішення про надання Україні 33-го пакета військової допомоги розміром майже 128 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У результаті загальна сума військової допомоги, яку Фінляндія передала Україні з початку повномасштабного вторгнення, сягнула 3,4 мільярда євро.

Цього разу пакет включає як матеріали зі складів Сил оборони Фінляндії, так і продукцію, придбану безпосередньо у фінського оборонно-промислового комплексу.

З міркувань безпеки і задля гарантування успішної доставки вантажу, детальний перелік озброєння, спосіб транспортування і терміни прибуття допомоги не розголошують. При формуванні пакета врахували як актуальні потреби українського фронту, так і ресурсні можливості фінської армії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies