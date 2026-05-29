Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро

Президент Фінляндії на підставі пропозиції уряду ухвалив рішення про надання Україні 33-го пакета військової допомоги розміром майже 128 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У результаті загальна сума військової допомоги, яку Фінляндія передала Україні з початку повномасштабного вторгнення, сягнула 3,4 мільярда євро.

Цього разу пакет включає як матеріали зі складів Сил оборони Фінляндії, так і продукцію, придбану безпосередньо у фінського оборонно-промислового комплексу.

З міркувань безпеки і задля гарантування успішної доставки вантажу, детальний перелік озброєння, спосіб транспортування і терміни прибуття допомоги не розголошують. При формуванні пакета врахували як актуальні потреби українського фронту, так і ресурсні можливості фінської армії.