Японія виділила понад $14 мільйонів на ініціативу PURL для підтримки України

Кошти спрямують на пакет допомоги, який охоплює виключно нелетальне спорядження для України.

Уряд Японії виділив понад 14 млн доларів (близько 2,2 млрд ієн) на реалізацію ініціативи PURL для підтримки України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

У повідомленні зазначається, що кошти спрямують на пакет допомоги в межах PURL, який охоплює виключно нелетальне спорядження для України. Яке саме обладнання буде передано, сторони погодять окремо разом із НАТО.

У японському МЗС наголосили, що допомога відповідатиме підтримці, яку Україна вже отримує через Трастовий фонд НАТО CAP – Комплексний пакет допомоги для України, до якого Японія раніше також робила внески.

"Японія продовжуватиме надавати підтримку Україні з метою досягнення справедливого та тривалого миру і має намір ще більше зміцнити співпрацю між Японією та НАТО", – йдеться у заяві.

  • Програма PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. 
