Єврокомісія і уряд Угорщини домовилися розблокувати понад €16 мільярдів

Єврокомісія та уряд Угорщини досягли домовленості про розблокування понад 16 млрд євро європейських фондів, раніше заморожених через питання верховенства права та корупційних ризиків.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного підходу до преси у Брюсселі разом із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, пише Укрінформ.

За словами фон дер Ляєн, сторони погодили "надійну архітектуру" для вирішення проблем у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, а також досягли прогресу щодо інвестиційних проєктів.

"Ми домовилися про дуже конкретні проєкти, які підтримуватимуть ключові сектори, такі як енергетика, житло, транспорт та малі та середні підприємства", – зазначила вона.

Президентка Єврокомісії повідомила, що загалом буде розблоковано понад 16 млрд євро:

10 млрд євро в межах програми Next Generation EU;

4,2 млрд євро фондів згуртованості ЄС після виконання відповідних умов;

ще 2,2 млрд євро після досягнутого прогресу у сфері академічної свободи та захисту основних прав.

"Це великий крок уперед у сфері академічної свободи, і тому це розблокує ще 2,2 мільярда євро фондів згуртованості", – додала фон дер Ляєн.

У Єврокомісії наголосили, що домовленості базуються на "безпечній та надійній основі" співпраці між сторонами.