Болгарія скоротить термін перебування американських військових літаків

Причиною є те, що США не схвалили запровадження безвізового режиму для громадян Болгарії.

Румен Радев, лідер коаліції «Прогресивна Болгарія», після голосування на виборчій дільниці у Софії, 19 квітня 2026 року.

Болгарія дозволить американським військовим літакам залишатися на території країни-члена НАТО лише до кінця червня після того, як США не схвалили запровадження безвізового режиму для громадян Болгарії.

Як пише Reuters, про це заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Румен Радев.

«Я повністю розумію складність регуляторних процедур і потребу в часі, але ми також маємо власні пріоритети та процедури і не можемо позитивно відповісти на запит щодо тривалого перебування літаків і танків в аеропорту Софії», – сказав політик.

Раніше цього місяця Радев говорив із президентом США Дональдом Трампом і закликав призупинити дію візової системи для громадян Болгарії.

За словами Радева, він наполягав на терміновому розгляді цього питання, однак позитивної відповіді не отримав.Болгарія розміщує американські військові літаки у столиці Софії на підставі угоди, чинної до кінця травня.

Радев заявив, що уряд у п’ятницю ухвалить рішення продовжити перебування американських літаків до кінця червня, щоб дати США час переглянути свою позицію.