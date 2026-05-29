Нетаньягу віддав наказ ЦАХАЛу захопити понад 70% сектору Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим захопити понад 70% території Гази.

Про це пише CNN.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль посилює свій контроль над ХАМАС.

«Зараз ми контролюємо 60% території сектора Газа. Ми були на 50%. Ми перейшли до 60%», – сказав він. «Моя директива – рухатися перш за все до 70. Почнемо з цього», - заявив він.

Як пише видання, захоплення більшої частини Гази змусить приблизно 2 мільйони палестинців переселитися на все меншу частину роздробленої території прибережного анклаву.

Згідно з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС від жовтня 2025 року, ізраїльські війська відійшли до лінії розмежування, відомої як «жовта лінія», яка залишила їх приблизно на 53% території Гази.

Днями ХАМАС звинуватив Ізраїль у зміщенні лінії, заявивши про постійний підрив угоди про припинення вогню.