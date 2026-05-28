Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

Німеччина відправила у Балтійське море свій розвідувальний корабель для стеження за флотом РФ

Уже кілька тижнів російські кораблі перебувають у морській зоні біля входу в Любецьку затоку.

Німеччина відправила у Балтійське море свій розвідувальний корабель для стеження за флотом РФ
Військові кораблі у Балтійському морі
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили Німеччини розгорнули у Балтійському морі свій розвідувальний корабель Oste, оснащений найсучаснішою технікою для ведення радіоелектронної розвідки та збору даних, передає «Європейська правда» з посиланням на Kieler Nachrichten.

Наказ про вихід у море командування видало увечері 26 травня, після чого судно оперативно залишило базу в Екернфьорде. Для конспірації корабель ішов із вимкненою системою ідентифікації, тому його рух не відображався у цивільних додатках для відстеження суден.

Екстрене розгортання німецького розвідувального корабля зумовлене тривалою військовою присутністю Росії в регіоні. Протягом кількох тижнів російські кораблі перебувають у морській зоні біля входу в Любецьку затоку, між островом Фемарн та містом Росток. Зокрема, у цій акваторії раніше дислокувався ракетний корвет «Ставрополь», а донедавна на якорі стояв великий протичовновий корабель «Североморськ».

Зараз у цьому районі діє російський розвідувальний корабель, обладнаний апаратурою для радіоперехоплення та прослуховування. Водночас у травні НАТО розгорнуло у регіоні свою першу постійну військово-морську оперативну групу. Наразі у вказаній зоні Балтійського моря також перебувають два патрульні кораблі Федеральної поліції Німеччини та військово-морські сили Данії.

За оцінкою Міністерства оборони Німеччини, Росія залучила свої бойові кораблі з конкретною метою — захистити танкери так званого «тіньового флоту» від можливих перевірок. Протягом останніх місяців прибалтійські країни-члени НАТО суттєво посилили інспекції та затримання комерційних і вантажних суден, що мають зв'язки з РФ.

  • Раніше підсанкційний танкер Sea Owl I, який перевозив нафтопродукти між РФ та Бразилією, у березні заблокувала берегова охорона Швеції біля міста Треллеборг. Приводом став жахливий технічний стан судна та підозра, що воно ходило під фальшивим прапором Коморських Островів. Нещодавно розслідування переросло у кримінальну площину через підробку документів екіпажем.
  • У березні військово-морські сили Франції перехопили та затримали в Середземному морі судно російського тіньового флоту під назвою Deyna. Про затримання судна офіційно оголосив президент Еммануель Макрон, підкресливши, що європейці не послаблюватимуть санкційний контроль через інші міжнародні кризи.
  • Майже одночасно з французькою операцією бельгійські військові в Північному морі перехопили танкер Ethera (ходив під прапором Гвінеї). Судно рухалося з Ла-Маншу і було ідентифіковане як частина логістичної мережі РФ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies