Посольство США в Україні: "Жодних змін у нашій діяльності немає"

Американське посольство в Україні офіційно прокоментувало інформацію про нібито виїзд їхніх дипломатів після попереджень Росії про нові удари по Києву. У дописі в X дипломатичне представництво заявило, що працює.

Жодних змін у діяльності немає, а інші повідомлення є неправдивими. Безпекову ситуацію моніторять.

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій діяльності немає, а всі інші повідомлення є неправдивими. Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж безпека американців, і регулярно переглядає стан безпеки посольства в Києві. Ми повторюємо наш заклик, що американці не повинні подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт", – йдеться у повідомленні.

Посольство США в Україні заперечило закриття

Контекст

Минулого тижня Росія активізувала погрози Україні, зокрема – Києву. Вона розіслала заклик виїхати з міста дипломатам та іноземним журналістам. Після масованого удару 24 травня, який завдав шкоди майже 50 локаціям, ворог повторив погрози.

МЗС Росії стверджує, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти". Як відомо, Росія з перших днів війни б'є по цивільних цілях, зокрема будинках, і стверджує, що це були військові об'єкти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас цього тижня заявила, що Євросоюз отримав від України повідомлення про те, що всі європейські посольства залишилися в Києві, але США – ні.

Інформацію про це заперечили в МЗС України.