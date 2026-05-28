Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

У МЗС спростували інформацію про виїзд дипломатів США з Києва

Офіційно американське посольство не повідомляло про виїзд працівників. Посолка Девіс станом на вчора повідомляла про візит до західних областей з нагоди Дня пам'яті. 

У МЗС спростували інформацію про виїзд дипломатів США з Києва
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Інформація про виїзд американських дипломатів з Києва не відповідає дійсності. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Суспільне.

Про те, що ЄС отримав від України повідомлення про виїзд з міста американських дипломатів, учора заявила Кая Каллас. Висока представниця ЄС з питань закордонних справ сказала про це журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ 28 травня. 

Реклама

Кореспонденти попросили її охарактеризувати російські погрози наступних ударів по Києву. Росіяни сказали іноземним дипломатам, що їм слід виїхати з української столиці.

"Це те, що робить Росія. Тому що вона насправді не просувається на полі бою. Тож те, що вони роблять зараз, це посилення терористичних атак, тому що ви не можете насправді описати це інакше: сіяння страху в суспільстві. Це не працювало чотири роки, та я не думаю, що це спрацює зараз. Також те, що ми почули від України вчора, це – всі посольства, за винятком одного, залишаються, тож від посольств теж потрібна сміливість. Але так, всі європейці лишилися, Америка поїхала", – сказала вона.

Офіційних підтверджень виїзду дипломатів США з Києва ні з українського, ні з американського боку не було. Посол США в Україні Джулі Девіс днями разом з дипломатами інших країн їздила на місця російських ударів по Києву. А також вона була в Івано-Франківську і Львові – з нагоди Дня пам'яті.

Посол Девіс цього тижня відвідала Львів і Івано-Франківськ
Фото: Американське посольство в Україні в Facebook
Посол Девіс цього тижня відвідала Львів і Івано-Франківськ

Контекст

Росія активізувала погрози Україні, зокрема – Києву. Вона розіслала заклик виїхати з міста дипломатам та іноземним журналістам. МЗС Росії стверджує, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти". Як відомо, Росія з перших днів війни б'є по цивільних цілях, зокрема будинках, і стверджує, що це були військові об'єкти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies