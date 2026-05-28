У МЗС спростували інформацію про виїзд дипломатів США з Києва

Офіційно американське посольство не повідомляло про виїзд працівників. Посолка Девіс станом на вчора повідомляла про візит до західних областей з нагоди Дня пам'яті.

Інформація про виїзд американських дипломатів з Києва не відповідає дійсності. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Суспільне.

Про те, що ЄС отримав від України повідомлення про виїзд з міста американських дипломатів, учора заявила Кая Каллас. Висока представниця ЄС з питань закордонних справ сказала про це журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ 28 травня.

Кореспонденти попросили її охарактеризувати російські погрози наступних ударів по Києву. Росіяни сказали іноземним дипломатам, що їм слід виїхати з української столиці.

"Це те, що робить Росія. Тому що вона насправді не просувається на полі бою. Тож те, що вони роблять зараз, це посилення терористичних атак, тому що ви не можете насправді описати це інакше: сіяння страху в суспільстві. Це не працювало чотири роки, та я не думаю, що це спрацює зараз. Також те, що ми почули від України вчора, це – всі посольства, за винятком одного, залишаються, тож від посольств теж потрібна сміливість. Але так, всі європейці лишилися, Америка поїхала", – сказала вона.

Офіційних підтверджень виїзду дипломатів США з Києва ні з українського, ні з американського боку не було. Посол США в Україні Джулі Девіс днями разом з дипломатами інших країн їздила на місця російських ударів по Києву. А також вона була в Івано-Франківську і Львові – з нагоди Дня пам'яті.

Фото: Американське посольство в Україні в Facebook Посол Девіс цього тижня відвідала Львів і Івано-Франківськ

Контекст

Росія активізувала погрози Україні, зокрема – Києву. Вона розіслала заклик виїхати з міста дипломатам та іноземним журналістам. МЗС Росії стверджує, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти". Як відомо, Росія з перших днів війни б'є по цивільних цілях, зокрема будинках, і стверджує, що це були військові об'єкти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.