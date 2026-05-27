Франція викликала посла РФ після масованих ударів по Україні та погроз дипломатам

У МЗС франції наголосили на порушенні Росією міжнародного права.

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла РФ у Парижі після масованих російських ударів по Україні та через погрози на адресу іноземних дипломатів.

Про це йдеться у заяві французького зовнішньополітичного відомства.

"Після масованих ударів та з огляду на неприйнятні погрози проти українських цивільних осіб та іноземних дипломатів, Міністерство Європи та закордонних справ Франції викликало, на прохання міністра, посла РФ у Парижі", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Франції також різко засудили дії Москви та наголосили на порушенні міжнародного права.

"Своїми діями Росія щодня демонструє свій цинізм та зневагу до міжнародного права. Франція рішуче засуджує тактику залякування Москвою, яка є доказом військового глухого кута, в якому опинилася країна в Україні", – заявили у відомстві.

У Парижі вкотре закликали Росію припинити війну проти України. У МЗС підтвердили подальшу підтримку України та безпеки Європи.

"Франція зберігає свою відданість захисту європейської безпеки та підтримці України", – підсумували у заяві.

Напередодні Міністерство закордонних справ Росії погрожує новими ударами по Києву і закликало іноземних дипломатів і журналістів виїхати зі столиці України.