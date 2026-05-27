Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСвіт

Франція викликала посла РФ після масованих ударів по Україні та погроз дипломатам

У МЗС франції наголосили на порушенні Росією міжнародного права.

Франція викликала посла РФ після масованих ударів по Україні та погроз дипломатам
Фото: rubryka.com

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла РФ у Парижі після масованих російських ударів по Україні та через погрози на адресу іноземних дипломатів.

Про це йдеться у заяві французького зовнішньополітичного відомства.

"Після масованих ударів та з огляду на неприйнятні погрози проти українських цивільних осіб та іноземних дипломатів, Міністерство Європи та закордонних справ Франції викликало, на прохання міністра, посла РФ у Парижі", – йдеться у повідомленні.

Реклама

У МЗС Франції також різко засудили дії Москви та наголосили на порушенні міжнародного права.

"Своїми діями Росія щодня демонструє свій цинізм та зневагу до міжнародного права. Франція рішуче засуджує тактику залякування Москвою, яка є доказом військового глухого кута, в якому опинилася країна в Україні", – заявили у відомстві.

У Парижі вкотре закликали Росію припинити війну проти України. У МЗС підтвердили подальшу підтримку України та безпеки Європи.

"Франція зберігає свою відданість захисту європейської безпеки та підтримці України", – підсумували у заяві.

  • Цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies