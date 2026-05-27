США і Британія сперечаються із Францією щодо посилення безпеки дітей в інтернеті

Франція зіткнулася зі сильною протидією з боку США і Великобританії під час підготовки спільної декларації щодо захисту дітей в інтернеті, пише Politico.

Суперечка між державами виникла через те, наскільки суворі зобов'язання щодо захисту дітей в інтернеті мають узяти на себе уряди.

Париж, який зараз головує у G7, планував використати міністерське засідання для створення «спільної системи захисту» неповнолітніх у цифровій сфері. Однак, за словами французького посадовця, США і Британія виступили проти цього, намагаючись суттєво «пом'якшити» формулювання в підсумковому документі.

Через розбіжності і позицію Франції переговори щодо тексту декларації довелося продовжити.

Представник Білого дому зазначив, що адміністрація Трампа виступає за те, щоб технологічні компанії самі впроваджували заходи для захисту дітей, водночас допомагаючи батькам контролювати перебування малечі у мережі.

Франція тим часом активно посилює правила на національному рівні. У січні французька влада представила законопроєкт, що забороняє дітям до 15 років користуватися соціальними мережами без згоди батьків. Очікується, що ця заборона запрацює вже у вересні.

Британський уряд завершує державні консультації щодо покращення безпеки дітей в інтернеті. Британія теж розглядає можливість заборонити соцмережі для підлітків до 16 років.