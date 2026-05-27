КНДР заявила про випробування нових ракет, здатних переносити ядерний заряд і оснащених технологіями ШІ

КНДР у середу заявила про запуск декількох систем озброєння, зокрема ракети, що здатна переносити ядерний заряд. Заява в державних медіа Північної Кореї з'явилося через день після того, як Південна Корея повідомила про запуск з території КНДР кількох снарядів, зокрема щонайменше однієї балістичної ракети близької дальності, пишуть NBC News.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета пролетіла близько 80 кілометрів, але не уточнив інші типи зброї. Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що лідер Кім Чен Ин керував випробуваннями балістичних ракет з новими боєголовками, розробленими для використання в бойових умовах, крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, що керуються за допомогою технології штучного інтелекту, та 240-мм артилерії.

Лідер КНДР закликав до пришвидшення зусиль щодо модернізації та зміцнення артилерійських сил, щоб "ніхто не міг зрівнятися" з ними.

Пхеньян активізував зусилля з модернізації ядерного і ракетного потенціалу після провалу переговорів із президентом США Дональдом Трампом в 2019. А Південну Корею Кім оголосив "найбільшим ворогом" його країни.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче відновити дипломатичні відносини з Кім Чен Ином, але Пхеньян ігнорував ці пропозиції та наполягав на тому, щоб Вашингтон відмовився від вимог щодо ядерного роззброєння Північної Кореї як передумови для переговорів.