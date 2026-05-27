Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСвіт

КНДР заявила про випробування нових ракет, здатних переносити ядерний заряд і оснащених технологіями ШІ

Кім хоче модернізувати озброєння до нового рівня. 

КНДР заявила про випробування нових ракет, здатних переносити ядерний заряд і оснащених технологіями ШІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

КНДР у середу заявила про запуск декількох систем озброєння, зокрема ракети, що здатна переносити ядерний заряд. Заява в державних медіа Північної Кореї з'явилося через день після того, як Південна Корея повідомила про запуск з території КНДР кількох снарядів, зокрема щонайменше однієї балістичної ракети близької дальності, пишуть NBC News.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета пролетіла близько 80 кілометрів, але не уточнив інші типи зброї. Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що лідер Кім Чен Ин керував випробуваннями балістичних ракет з новими боєголовками, розробленими для використання в бойових умовах, крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, що керуються за допомогою технології штучного інтелекту, та 240-мм артилерії. 

Лідер КНДР закликав до пришвидшення зусиль щодо модернізації та зміцнення артилерійських сил, щоб "ніхто не міг зрівнятися" з ними. 

Пхеньян активізував зусилля з модернізації ядерного і ракетного потенціалу після провалу переговорів із президентом США Дональдом Трампом в 2019. А Південну Корею Кім оголосив "найбільшим ворогом" його країни. 

Трамп неодноразово заявляв, що хоче відновити дипломатичні відносини з Кім Чен Ином, але Пхеньян ігнорував ці пропозиції та наполягав на тому, щоб Вашингтон відмовився від вимог щодо ядерного роззброєння Північної Кореї як передумови для переговорів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies