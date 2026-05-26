Трамп заявив, що його медогляд пройшов ідеально

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда і заявив, що воно пройшло «ідеально», передає Bloomberg.

Цей візит до центру став четвертим публічно відомим медичним оглядом Трампа з початку його другого президентського терміну.

Білий дім заздалегідь надав мало деталей про поїздку, а сам Трамп не описав жодних обстежень чи тестів, які він проходив. У соцмережах він лише написав, що завершив 6-місячний огляд, де все перевірили ідеально, та подякував лікарям і персоналу.

Раніше в американського президента діагностували поширене захворювання вен. Минулого року він також проходив обстеження серця та черевної порожнини, яке Білий дім назвав «профілактичним».

Увага до здоров'я Трампа посилилася через його статус найстаршої людини, яку коли-небудь інавгурували на посаду президента США. Білий дім пообіцяв оприлюднити заяву щодо візитів президента до лікарів.

Раніше Трамп приховував та заплутував деталі про свій медичний стан, роблячи вибіркові заяви. Водночас він відкидав занепокоєння щодо свого самопочуття і повторював, що успішно впорався з когнітивними тестами. На мітингу у Нью-Йорку він заявив, що пройшов їх на відмінно всі три рази.