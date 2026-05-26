Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника в Україні викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни у соцмережі Х.

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", – йдеться в заяві.