Світ

Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

МЗС країни опублікувало відповідну заяву.

Фото: Зоряна Стельмах

Перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника в Україні викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни у соцмережі Х.

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", – йдеться в заяві.

  • Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.
  • У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.
  • Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя. За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення "Радіо Свобода".
  • Останки Мельника і його дружини були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх доставили в Україну, а 25 травня - перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. 
