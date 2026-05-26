Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника в Україні викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни у соцмережі Х.
"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", – йдеться в заяві.
- Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.
- У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.
- Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя. За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення "Радіо Свобода".
- Останки Мельника і його дружини були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх доставили в Україну, а 25 травня - перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.