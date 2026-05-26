В МЗС Польщі "не думають", що країна буде проти відкриття всіх шести кластерів про вступ України до ЄС

Водночас там вважають, що вступ має відбутися після потрібних досягнень.

Польща, ймовірно, не буде проти відкриття всіх шести переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. Про це державний секретар міністерства закордонних справ Ігнацій Нємчицький сказав перед засіданням Ради ЄС в Брюсселі у відповідь на запитання журналістки Суспільного

Нємчицький сказав, що зараз йдеться про відкриття лише першого кластеру. Але коли перейдуть до обговорення відкриття наступних, то він "не думає", що Польща буде проти. 

Також він прокоментував пропозицію альтернативи до повноцінного членства в ЄС.

"Під час обговорення розширення висувається дуже багато концепцій. Наша увага зосереджена на тому, і ми вважаємо, що це пропозиція, яку ми робимо всім країнам-кандидатам, що ми маємо процес розширення, заснований на заслугах, і саме на цьому ми повинні зосередитися", – сказав він. 

  • З критикою асоційованого членства нещодавно виступив український президент. Як відомо, німецький канцлер запропонував надати Україні можливість брати участь у роботі інституцій ЄС без права голосу – як проміжний етап перед повноцінним вступом.
  • Зеленський, за інформацією Reuters, надіслав листа лідерам ЄС, в якому сказав, що "було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без голосу". 
