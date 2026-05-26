В МЗС Польщі "не думають", що країна буде проти відкриття всіх шести кластерів про вступ України до ЄС

Польща, ймовірно, не буде проти відкриття всіх шести переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. Про це державний секретар міністерства закордонних справ Ігнацій Нємчицький сказав перед засіданням Ради ЄС в Брюсселі у відповідь на запитання журналістки Суспільного.

Нємчицький сказав, що зараз йдеться про відкриття лише першого кластеру. Але коли перейдуть до обговорення відкриття наступних, то він "не думає", що Польща буде проти.

Також він прокоментував пропозицію альтернативи до повноцінного членства в ЄС.

"Під час обговорення розширення висувається дуже багато концепцій. Наша увага зосереджена на тому, і ми вважаємо, що це пропозиція, яку ми робимо всім країнам-кандидатам, що ми маємо процес розширення, заснований на заслугах, і саме на цьому ми повинні зосередитися", – сказав він.