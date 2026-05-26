Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
У частині Європи – рекордна спека. У Франції через це померли люди

Температура вдень становила від 32 до 34 градусів. 

Сен-Поль-де-Ванс, Франція, 1 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Європа потерпає від нетипової травневої спеки. Температура повітря б’є рекорди, зокрема у Великій Британії в понеділок, і змушує уряди видавати попередження після повідомлень про смерті під час аматорських спортивних заходів у Франції.

Про це пише АР.

Міністерка спорту Франції Маріна Феррарі висловила співчуття близьким бігуна, який помер у неділю під час забігу в Парижі. 53-річний чоловік переніс серцевий напад під час забігу у 20-му окрузі французької столиці, а рятувальникам не вдалося його реанімувати. Поки що невідомо, чи була смерть бігуна пов’язана зі спекою, однак Феррарі припустила можливий зв’язок. У Парижі температура вдень піднімалася до 32°C.

У південно-східному місті Ліон повідомили про смерть жінки, яка отримала тепловий удар під час іншого спортивного змагання.

Національна метеослужба Météo-France заявила, що температура б’є рекорди для травня, перевищуючи 30°C у багатьох регіонах країни, і така погода, за прогнозами, триватиме протягом тижня.

Температура повітря на південному заході Лондона сягнула 34,8°C. 

Агентство охорони здоров’я Великої Британії видало перше цього року «бурштинове» попередження про небезпеку для здоров’я, застерігаючи про можливе зростання смертності, особливо серед літніх людей, у найспекотніші години дня.

Екстремальні погодні явища нового рівня трапляються дедалі частіше через потепління клімату Землі. Експерти кажуть, що безпрецедентні й смертельно небезпечні погодні аномалії, які іноді виникають у нетиповий час і в незвичних місцях, наражають на небезпеку дедалі більше людей.

