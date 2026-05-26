У своєму маніфесті Папа Лев закликав уряди “роззброїти” штучний інтелект

Перша енцикліка Лева під назвою “Magnifica Humanitas” (Величне людство) є результатом кількох років вивчення церквою технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом.

У своєму першому великому маніфесті Папа Лев XIV закликав уряди “роззброїти” штучний інтелект та керуватися загальним благом, а не владою чи прибутком, повідомляє DW.

Понтифік наголосив, що хоча штучний інтелект може бути цінним інструментом, він також становить багато небезпек для людства.

“Штучний інтелект зараз потрібно розброїти, звільнити від логіки, яка перетворює його на інструмент панування, ізоляції та смерті”, – сказав папа на презентації енцикліки у Ватикані.

Енцикліки є авторитетною формою повчання Папи Римського для 1,4 мільярда католиків у всьому світі.

У тексті понтифік особливо розкритикував роль стрімкого розвитку технологій у конфліктах, стверджуючи, що автономні системи зброї на основі штучного інтелекту зробили війну “більш можливою”.

Він сказав, що будь-яке використання штучного інтелекту у війні “повинно жорстко обмежуватися етичними нормами” і недопустимо довіряти прийняття смертельних рішень системам ШІ.

Однак Лев наголосив, що “роззброїти не означає відкидати технології, а запобігти їхньому домінуванню над людством”. Він додав, що ШІ має бути “дружнім до людини”, доступним для всіх і відкритим для обговорення та дебатів, висловивши жаль з приводу того, що влада часто зосереджена в руках невеликої кількості людей.

Це означає, що “невеликі, але дуже впливові групи можуть формувати інформаційні та споживчі моделі, впливати на демократичні процеси та спрямовувати економічну динаміку на свою користь”.

“Тому важливо, щоб ШІ суворо регулювався та мав “надійні правові рамки, незалежний нагляд, інформованих користувачів та політичну систему, яка не відмовляється від своєї відповідальності”, – сказав Папа.

Лев також попередив, що зростання штучного інтелекту супроводжується “новими формами рабства” – від модераторів контенту, яких змушують дивитися тривожні матеріали, до дітей, які видобувають рідкісноземельні мінерали, необхідні для цифрової економіки.

На презентації у Ватикані були присутні експерти зі ШІ, зокрема Кріс Олах, співзасновник американського гіганта штучного інтелекту Anthropic. Компанія наразі судиться з адміністрацією Трампа щодо відмови надати доступ до своїх моделей ШІ.