Президент Ірану наказав відновити доступ до Інтернету

Більшість іранців не мають доступу до мережу вже майже 90 днів.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан видав наказ про відновлення міжнародного доступу до Інтернету.

Про це пише Reuters.

За даними видання, більшість іранців не мають доступу до всесвітньої мережі вже 87 днів. Лише деякі громадяни мають дорогі VPN, які обходять обмеження.

Спочатку влада запровадила відключення інтернету з 8 січня у відповідь на антиурядові протести, після чого зв'язок поступово повернувся до норми в лютому, і знову припинився після початку ударів США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Доступ до Інтернету в іранців залишається обмеженим, через цензуру багатьох вебсайтів.