Росія вимагає звільнити митрополита РПЦ Іларіона, затриманого у Чехії за підозрою у зберіганні наркотиків

У Кремлі назвали затримання митрополита РПЦ "провокацією".

Владімір Путін і митрополит Іларіон Алфєєв
Фото: з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Росії зажадало негайного звільнення митрополита РПЦ Іларіона (Алфєєва), якого затримали у Чехії після виявлення в автомобілі контейнерів із білою речовиною. 

Про це заявили в російському МЗС.

У Москві назвали затримання "провокацією" та заявили, що інцидент має бути ретельно розслідуваний, а сам священнослужитель – звільнений.

"Розцінюємо даний інцидент як цілеспрямовану провокацію, що має на меті очорнити як самого митрополита, так і православ’я загалом", – заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона також заявила, що Москва вимагає припинення розслідування та "безумовного звільнення" Алфєєва.

У МЗС вже викликали посла Чехії в Москві у зв’язку з цим інцидентом.

Водночас у Чехії правоохоронці повідомляють, що затримання відбулося 24 травня після анонімного повідомлення про можливе перевезення заборонених речовин. Під час огляду автомобіля було виявлено кілька контейнерів із білою речовиною.

За даними чеської сторони, наразі тривають слідчі дії, проводяться допити, а офіційні обвинувачення ще не висунуті. Прокуратура заявляє, що рішення ухвалять після завершення всіх процесуальних процедур.

