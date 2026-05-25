Куба отримала першу партію рису з Китаю на тлі погроз США

Куба має отримати від Китаю 15 тисяч тонн рису, перша партія вже прибула до порту Гавани, пише DW.
“Цей благородний жест солідарності сягне мільйонів споживачів у всіх провінціях, а також наших закладів охорони здоров'я та освіти”, – написав президент Куби Мігель Діас-Канель у соціальних мережах.
За його словами, щира дружба та співпраця, що об’єднують Кубу та Китай, зміцнюються у вирішальні моменти.
Посол Китаю Хуа Сінь заявив на кубинському телебаченні, що ці поставки є “найбільшою продовольчою допомогою” від Китаю до Куби “за останні роки”.
Комуністична країна перебуває в економічній кризі, яке лише загострилося після того, як Сполучені Штати вивезли президента Венесуели Ніколаса Мадуро з країни в січні та припинили експорт нафти з Венесуели на Кубу.
Згідно з даними державного Електричного союзу (UNE), вчора без світла мала залишитися до 64% Куби. Кубинський уряд нещодавно визнав, що енергетична ситуація на острові є критичною. Відключення електроенергії у столиці подекуди тривали 22 години або більше.
Сполучені Штати посилюють тиск на Кубу
Уряд у Гавані назвав нинішнє нафтове ембарго США, яке було запроваджено на додаток до загального торговельного ембарго США, що діє з 1962 року, “геноцидним”.
Куба звинуватила Сполучені Штати у спробі “задушити” острів. На Білий дім впливають радикально налаштовані кубинські емігранти у Флориді, які десятиліттями закликають до зміни режиму на своїй батьківщині за підтримки американців.
Але усунення Діаса-Канеля навряд чи буде таким же простим, як операція з усунення Мадуро у Венесуелі в січні, – зокрема, через відсутність очевидної альтернативи. Раніше у США офіційно висунули звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро.
Кубинські військові також є більш згуртованою та ідеологічно вкоріненою бойовою силою, ніж венесуельські. Вони більш схильні чинити опір іноземному втручанню.
Гавана також вважається більш просунутою в галузі спостереження та розвідки після років співпраці з Радянським Союзом під час холодної війни, а нещодавно і з Китаєм.