Куба отримала першу партію рису з Китаю на тлі погроз США

Корабель з гуманітарною допомогою Кубі від Мексики та Уругваю

Куба має отримати від Китаю 15 тисяч тонн рису, перша партія вже прибула до порту Гавани, пише DW.

“Цей благородний жест солідарності сягне мільйонів споживачів у всіх провінціях, а також наших закладів охорони здоров'я та освіти”, – написав президент Куби Мігель Діас-Канель у соціальних мережах.

За його словами, щира дружба та співпраця, що об’єднують Кубу та Китай, зміцнюються у вирішальні моменти.

Посол Китаю Хуа Сінь заявив на кубинському телебаченні, що ці поставки є “найбільшою продовольчою допомогою” від Китаю до Куби “за останні роки”.

Комуністична країна перебуває в економічній кризі, яке лише загострилося після того, як Сполучені Штати вивезли президента Венесуели Ніколаса Мадуро з країни в січні та припинили експорт нафти з Венесуели на Кубу.

Згідно з даними державного Електричного союзу (UNE), вчора без світла мала залишитися до 64% Куби. Кубинський уряд нещодавно визнав, що енергетична ситуація на острові є критичною. Відключення електроенергії у столиці подекуди тривали 22 години або більше.

Сполучені Штати посилюють тиск на Кубу

Уряд у Гавані назвав нинішнє нафтове ембарго США, яке було запроваджено на додаток до загального торговельного ембарго США, що діє з 1962 року, “геноцидним”.

Куба звинуватила Сполучені Штати у спробі “задушити” острів. На Білий дім впливають радикально налаштовані кубинські емігранти у Флориді, які десятиліттями закликають до зміни режиму на своїй батьківщині за підтримки американців.

Але усунення Діаса-Канеля навряд чи буде таким же простим, як операція з усунення Мадуро у Венесуелі в січні, – зокрема, через відсутність очевидної альтернативи. Раніше у США офіційно висунули звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро.

Кубинські військові також є більш згуртованою та ідеологічно вкоріненою бойовою силою, ніж венесуельські. Вони більш схильні чинити опір іноземному втручанню.

Гавана також вважається більш просунутою в галузі спостереження та розвідки після років співпраці з Радянським Союзом під час холодної війни, а нещодавно і з Китаєм.