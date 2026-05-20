США оголосили звинувачення колишньому президенту Куби

Справа стосується події 1996 року, коли кубинські винищувачі збили літаки організації кубинських емігрантів.

Рауль Кастро

У США офіційно висунули звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро.

Як пише Reuters, це новий етап Штатів у кампанії тиску адміністрації Дональда Трампа на комуністичний уряд острова.

Звинувачення оголосили на тлі закликів Трампа до зміни режиму на Кубі, де комуністи перебувають при владі з моменту революції 1959 року під проводом Фіделя Кастро. Президент США заявив, що його країна не потерпить існування держави, , яка розміщує ворожі іноземні війська, розвідку і терористичні осередки за 90 миль від американського кордону. Натомість чинний президент Куби Мігель Діас-Канель запевнив, що острів не несе жодної загрози.

За інформацією представника Міністерства юстиції США, звинувачення проти 94-річного Рауля Кастро базуються на події 1996 року, коли кубинські винищувачі збили літаки організації кубинських емігрантів. Офіційну заяву прокурори приурочили до церемонії вшанування пам'яті жертв цього інциденту в Маямі.

Церемонію символічно запланували на 20 травня — річницю завершення чотирирічної військової окупації Куби США у 1902 році. Гавана не вважає цю дату Днем незалежності, оскільки стверджує, що країна залишалася залежною від Вашингтона аж до революції 1959 року. Президент Куби Діас-Канель у соцмережі X зазначив, що 20 травня асоціюється в кубинській історії із «втручанням та позбавленням прав».

Зараз Куба переживає найважчу кризу за останні десятиліття через фактичну американську блокаду та санкції проти країн, що постачають на острів пальне. Це вже призвело до масових вимкнень світла.

На тлі кризи держсекретар США Марко Рубіо звернувся до кубинського народу з пропозицією побудувати нові відносини та пообіцяв 100 мільйонів доларів допомоги, звинувативши кубинську владу в дефіциті їжі та електрики. 

