Reuters: Іран пригрозив розширенням війни за межі регіону у разі нових ударів США

Водночас, у КВІР не уточнили, про які саме території ідеться.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що у разі відновлення ударів з боку США війна може вийти за межі Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву КВІР.

У Тегерані наголошують, що Іран неодноразово попереджав про можливу відповідь у разі нових атак США, зокрема шляхом ударів по американських військових об’єктах у країнах Близького Сходу, де розміщені сили США.

Водночас у новій заяві іранська сторона припустила, що потенційна ескалація може вийти за межі регіону.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – ідеться в заяві КВІР.

При цьому представники корпусу не уточнили, які саме території можуть бути охоплені можливим розширенням конфлікту.

Два тижні тому між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.