Reuters: Іран пригрозив розширенням війни за межі регіону у разі нових ударів США

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що у разі відновлення ударів з боку США війна може вийти за межі Близького Сходу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву КВІР.
У Тегерані наголошують, що Іран неодноразово попереджав про можливу відповідь у разі нових атак США, зокрема шляхом ударів по американських військових об’єктах у країнах Близького Сходу, де розміщені сили США.
Водночас у новій заяві іранська сторона припустила, що потенційна ескалація може вийти за межі регіону.
"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – ідеться в заяві КВІР.
При цьому представники корпусу не уточнили, які саме території можуть бути охоплені можливим розширенням конфлікту.
- Два тижні тому між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.
- Раніше також повідомлялося, що Трамп розглядає можливість відновлення масштабних ударів та наземної операції проти Ірану після повернення з офіційного візиту до Китаю.