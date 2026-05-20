Reuters: Іран пригрозив розширенням війни за межі регіону у разі нових ударів США

Водночас, у КВІР не уточнили, про які саме території ідеться.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що у разі відновлення ударів з боку США війна може вийти за межі Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву КВІР.

У Тегерані наголошують, що Іран неодноразово попереджав про можливу відповідь у разі нових атак США, зокрема шляхом ударів по американських військових об’єктах у країнах Близького Сходу, де розміщені сили США.

Водночас у новій заяві іранська сторона припустила, що потенційна ескалація може вийти за межі регіону.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – ідеться в заяві КВІР.

При цьому представники корпусу не уточнили, які саме території можуть бути охоплені можливим розширенням конфлікту.

  • Два тижні тому між Іраном та США відбувся епізод відновлення бойових дій, коли Тегеран обстріляв американські військові кораблі, а у відповідь армія Сполучених Штатів завдала удару по військових об'єктах ісламської республіки.
  • Раніше також повідомлялося, що Трамп розглядає можливість відновлення масштабних ударів та наземної операції проти Ірану після повернення з офіційного візиту до Китаю. 
