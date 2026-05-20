Запаси нафти у США впали до історичного мінімуму через рекордний експорт

Загальні запаси сирої нафти в США, враховуючи стратегічні резерви, скоротилися на рекордні 17,8 мільйона барелів, пише Bloomberg.

Стрімке зростання експорту почало серйозно вичерпувати внутрішні запаси країни, повідомляє Управління енергетичної інформації США.

Через це падіння обсяги нафти в країні досягли найнижчого рівня за останній рік. Навіть без урахування стратегічних резервів комерційні запаси палива в США за минулий тиждень зменшилися приблизно на 9 мільйонів барелів.

Штати перетворилися на головного світового постачальника сировини після того, як війна в Ірані позбавила провідних покупців в Азії та Європі доступу до близькосхідної нафти. Експорт зі США став одним із ключових факторів, який стримує світові ціни на нафту в межах 100 доларів за барель. Цьому також сприяють падіння попиту в Китаї та використання аварійних резервів іншими країнами.

Цього місяця обсяги морських постачань американської нафти за кордон у середньому становлять 5,3 мільйона барелів на добу. Якщо цей темп збережеться, країна оновить історичний рекорд. Нещодавно США вперше у своїй історії стали чистим експортером сирої нафти (коли експорт перевищив імпорт).

Через фактичне блокування Ормузької протоки, на яку припадає близько п'ятої частини світового постачання нафти, покупці з усього світу змушені шукати альтернативу. Навіть попри обхідні маршрути, на ринку виник значний дефіцит сировини. Аби зменшити наслідки цього шоку, Вашингтон розкупорив власні стратегічні нафтові резерви — частину цієї нафти відправляють за кордон. Минулого тижня вивільнення палива зі стратегічних сховищ зросло до рекордних 1,4 мільйона барелів на добу.

Проте внутрішні запаси США вичерпуються саме тоді, коли в країні починається літній сезон активних поїздок, а попит на пальне зростає. Ціни на американських АЗС після початку війни підскочили та в середньому перевищують 4,55 долара за галон, що є найвищим показником з 2022 року. Це посилює тиск на президента Дональда Трампа, від якого вимагають якнайшвидше розблокувати Ормузьку протоку, особливо напередодні проміжних виборів до Конгресу.